İsmail Kartal bu gece kararını verdi

Sarı-lacivertli takımda sakatlıklarını atlatan Fred ve Becao'nun Hatayspor maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne deplasmanına 3-0 yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe, tamamen Süper Lig'e odaklandı.

Her iki futbolcu da sakatlıklarını atlatırken, deneyimli teknik adam hem Fred hem de Becao'yu ilk 11'de değerlendirmek istiyor.

FERD İÇİN SON KARAR

Fred'in durumu yakından takip edilirken, Brezilyalı futbolcuyla ilgili son karar maç öncesi sağlık ekibi tarafından verilecek.

BECAO DA ŞANS BULABİLİR

Fred gibi sakatlığını atlatan ve ligdeki Kasımpaşa ile kupadaki Ankaragücü maçında kadroya alınan Becao da şans bulması beklenen bir diğer isim.

Djiku'nun kart cezası sebebiyle forma giyemeyeceği maçta teknik direktör İsmail Kartal, Çağlar Söyüncü'nün yanında Becao'yu değerlendirmek istiyor.

Buna karşın haber detayında stoper bölgesi için Jayden Oosterwolde'nin bir adım önde olduğu vurgulandı.

İRFAN CAN VE KING OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan ve 2 hafta sonra sahalara dönmesi beklenen İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Hatayspor'a karşı da forma giyemeyecek.