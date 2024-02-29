Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a PFDK'dan ceza yağdı

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen dosyalar ile ilgili karar verildi.

PFDK; Beşiktaş Kulübü'ne, İstanbulspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle toplamda 1 milyon 20 bin TL para cezası verdi.

Fenerbahçe Kulübü'ne de toplam 512 bin TL para cezası kesilirken, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'ye ise 39 bin TL ceza verildi.

Galatasaray Kulübü'ne 400 bin TL ceza verilirken, Başkan Dursun Özbek'e 39 bin TL ceza kesildi.

Kurulun; ilgili kararlar için yaptığı açıklama şöyle:

- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 25.02.2024 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN DOĞU B2 ve B3 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 24.02.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- GALATASARAY A.Ş.'nin, 24.02.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 24.02.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.