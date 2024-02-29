Muslera ve Icardi bir anda ortaya çıktı. Taraftarlar şaştı kaldı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Tek maçlık eleme usulü ile oynanan mücadelede Okan Buruk kadroda rotasyona gitti.
Beşiktaş derbisi için oyuncularını dinlendirmek isteyen Okan Buruk kalede Günay Güvenç'e forvette ise Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.
Buruk'un kararı sonrası kadroda yer almayan Muslera ve Icardi ise takımını yalnız bırakmadı.
Karşılaşma için RAMS Park'a giden iki takım arkadaşlarını tribünden destekliyorlar.
İki yıldız ismi bir anda yanlarında gören taraftarlar ise ne yapacaklarını bilemedi.
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