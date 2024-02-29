Galatasaray golü kaçırdı. Güzel taraftarın tepkisi olay oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

RAMS Park'ta ikinci yarının oynandığı mücadelede sarı-kırmızılılar konuk ekibe karşı 1-0 geride.

Tek maçlık eleme sistemi ile oynanan turnuvada karşılaşmanın böyle bitmesi halinde kupadan elenecek olan Galatasaray tüm hatları ile rakip kaleyi zorluyor.

Tribünlerde boş koltuğun kalmadığı maçta bir an olsun oturmayan taraftarlar da heyecanı iliklerine kadar hissediyor.

58. dakikada Kerem'in kafa vuruşu ile beraberlik golünü kaçıran sarı-kırmızılılarda tribündeki güzel bir taraftarın pozisyona tepkisi olay oldu.