Milli sporcu Şimal Yılmaz'dan çifte başarı

Milli sporcu Şimal Yılmaz, Macaristan’da devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyatları’na gitmeye hak kazandı.

Györ kentindeki turnuvada, 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde yarışan Şimal Yılmaz, 572 puanla altıncı olarak finale kaldı.

Finalde 237,4 puan toplayan milli atıcı, gümüş madalyayı aldı ve Paris 2024 kotasını garantiledi.

Aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ise 568 puanla 19. oldu.