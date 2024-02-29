Okan Buruk derbi öncesi kötü haberi verdi. Icardi için sakatlık açıklaması

Turgay Tütüncü
Okan Buruk derbi öncesi kötü haberi verdi. Icardi için sakatlık açıklaması
Fatih Karagümrük maçında Icardi'yi neden oynatmadığını açıklayan Okan Buruk korkuttu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

RAMS Park’ta oynanan mücadele öncesi sarı-kırmızlıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi yerine Barış Alper’i tercih etmesi üzerine konuşan Okan Buruk taraftara korkutan haberi verdi.

Arjantinli yıldızın ağrısı olduğunu söyleyen Buruk "Icardi ile ilgili dün bir düşüncemiz vardı ama ufak bir darbeden dolayı ağrısı oldu. Onla oynamak istemedik. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Icardi yerine Barış Alper'i seçtik. Oyun içinde forvet oynayabilecek Zaha var. Gidişata göre değişiklik yapabiliriz. Kerem, Barış, Zaha arasında rotasyon yapabiliriz saha içinde. Carlos Vinicius kulübede, oyun devamında kullanabiliriz." Dedi.

Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Icardi’nin oynayıp oynamayacağı ise bilinmiyor.

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