Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor

Ali Koç'un belirttiği üzere, ligden çekilme durumunda takım, alt liglerden değil, amatör ligden başlamak zorunda kalacak.

Eğer Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse, Avrupa'da elde ettiği puanlar silinecek ve bu, Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasında düşmesine neden olacak.

Bu durum, Şampiyonlar Ligi'ne katılımı zorlaştırabilir.

Yönetim, PAF takımıyla maçlara devam etmeyi düşünebilir ki bu da ilginç sonuçlar doğurabilir. Kalan sekiz haftada, Fenerbahçe'nin PAF takımı tüm maçları kaybetse bile, şu an 30 puan önde oldukları Trabzonspor tarafından geçilmesi mümkün değil.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GARANTİ

Fenerbahçe'nin mevcut 79 puanı var ve Trabzonspor'dan 30 puan önde. Sekiz maç kaybedilse ve Trabzonspor kalan tüm maçları kazansa bile, puan farkı yedi olacak. Bu durumda Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Sonuç olarak, Fenerbahçe hem protestosunu yapacak hem de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek gibi görünüyor.