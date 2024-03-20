Fenerbahçeli futbolculara suç duyurusu. Yok artık dedirten gerekçe

Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını resmen açıkladılar.



Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "17 Mart günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası saha içerisinde suç teşkil eden eylemler sergileyen Fenerbahçeli futbolcular hakkında, Trabzonsporlu Hukukçular Derneği olarak suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna bildiririz." ifadelerini kullanıldı.

Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları habere büyük tepki gösterdi.