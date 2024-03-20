Fenerbahçe bastırıyor Galatasaray direniyor. TFF kara kara düşünüyor

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Fenerbahçe bastırıyor Galatasaray direniyor. TFF kara kara düşünüyor
Fenerbahçe; Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu. Galatasaray cephesi ise 7 Nisan tarihinde ısrarcı. Federasyon ne yapacağını şaşırdı.

Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, Okan Buruk liderliğinde; Türkiye Kupası’nı kazanan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Süper Kupa için mücadele edecek.

İlk karşılaşma 29 Aralık 2023’te Riyad’da planlanmış, ancak Araplar'ın Atatürk'e karşı yaptığı saygısızlık nedeniyle iki takım da sahaya çıkmama kararı almıştı.

Bu durum üzerine maç, daha sonraki bir tarihe ertelenmişti.

TFF’nin yeni kararıyla, Süper Kupa maçı 7 Nisan’da Şanlıurfa’daki 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak şekilde belirlenmişti.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan Fenerbahçe; yoğun maç trafiğini gerekçe göstererek Türkiye Futbol Federasyonu'na, Süper Kupa'nın ertelenmesi için resmi talepte bulundu. Sarı-Lacivertli ekip karşılaşmanın Mayıs alına alınmasını istiyor.

Fenerbahçe; Yunan ekibi Olympiakos ile 11 Nisan'da deplasmanda, 18 Nisan'da da sahasında yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

Yunan Futbol Federasyonu; Olympiakos'un 14 Nisan’da PAOK ile yapacağı maçı ileri bir tarihe ertelemişti.

Fenerbahçe’nin bu talebi üzerine tüm gözler Galatasaray’a çevrildi.

Ancak Sarı-Kırmızılı kulüp ertelemeden yana değil.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugünkü açıklamasında şunları söyledi: “Takımımız şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sezonun başından beri bu başarıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz ve zafer yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Ayrıca, 7 Nisan’da Şanlıurfa’da Süper Kupa finalini oynamanın heyecanını yaşıyoruz. Bölge halkının bizleri sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz ve biz de onlarla aynı heyecanı paylaşıyoruz. 7 Nisan’da Şanlıurfa’da tüm sporseverlere unutulmaz bir final sunmayı hedefliyoruz.”

Türkiye Futbol Federasyonu ise köşeye sıkışmış durumda.

Üst üste yaşanan skandalların ardından eleştiri oklarının hedefindeki Mehmet Büyükekşi yönetiminin nasıl bir karar vereceği merak konusu.

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