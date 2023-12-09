Yılmaz Vural Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin favorisini açıkladı

Sabah gazetesine konuşan, teknik direktör Yılmaz Vural bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

"FUTBOL KISIRLAŞIYOR"

“Türkiye'de derbi havasını hafta boyu taraftarlarla, basınla yaşıyoruz ama ne yazık ki sahada yaşayamıyoruz. Aman yenilmeyelim, beraberlik de iyidir diyerek futbol kısırlaşıyor. Bu derbide inşallah bu yaşanmaz ve güzel bir maç izleriz."



"FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE"

"Beşiktaş'ın eksikleri var, nasıl bir kadro ile çıkacak bilemiyorum ancak Fenerbahçe sene başından beri daha derli toplu oynuyor. Derbilerde ne olacağı belli olmaz ama Fenerbahçe bir adım daha önde ve maçın favorisi gibi görünüyor."

"DUYGUSAL MOTİVASYON AVANTAJI BEŞİKTAŞ'TA"

"Beşiktaş'ın taraftar avantajı var. Taraftar futbolda önemlidir ama sahaya girip oynamaz. Sahadaki oyuncuların oynaması lazım. Yeni bir Başkan ile yeni bir başlangıç isteyeceklerdir. Taraftar da büyük ilgi gösterecektir. Bu nedenle duygusal motivasyon avantajı da Beşiktaş'ta. Ben oynanan oyun ve kadro kalitesi göz önüne alınınca Fenerbahçe'yi biraz daha favori görüyorum."