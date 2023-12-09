Samsunspor Kasımpaşa maçında gol yağmuru. Mouandilmadji fark yarattı. Volkan Aliakar yazdı

Pendik ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından Samsunspor'un geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla devirmesi, "sürpriz" olarak yorumlanmıştı.

Ancak Kasımpaşa karşısında maça öyle bir başladılar ki, bu düşünceyi kafamızdan tamamen sildiler.

Taraftarının desteğiyle sahaya çıkan Markus Gisdol yönetimindeki Karadeniz ekibi; sahanın her yerinde basıyor, rakibe adeta nefes aldırmıyordu.

Bunun sonucunda 22 dakikada 2 gol buldular. Tabii golleri atan Marius Mouandilmadji'ye ayrı bir parantez açmak şart.

İlk golde rakibinden mükemmel sıyrıldı, aynı güzellikte attığı şutla topu filelere gönderdi. İkinci golde ise Emre Kılınç'ın ortasında kafasını kullandı!

Son 4 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran Çad'lı yıldız Mouandilmadji, Samsunspor adına fark yaratan isimdi.

Mouandilmadji ikinci yarıda da Ntcham'ı kaleci ile karşı karşıya bırakan mükemmel bir pas çıkardı. Ancak Ntcham direğe takıldı. Bu pozisyon golle sonuçlansa Mouandilmadji bir de asiste imza atacaktı.

Samsunspor ilk yarıda 2-3 tane daha net fırsat yakaladı. Bunlar değerlendirilse maçı ilk yarıda bitirebilirlerdi. İkinci yarıda da kontrataklarla farkı artırma şansı yakaladılar. Emre Kılınç, Taylan Antalyalı'nın şık pasında rakibinden sıyrılıp skoru 3-0'a taşıdı. 75'te Ntcham farkı 4'e çıkardı.

Kasımpaşa adına kötü bir gün geride kaldı. Neredeyse hiçbir varlık gösteremediler. Aytaç ile yakaladıkları tek bir pozisyon akılda kaldı.

Geçen hafta Gaziantep FK'yı 4-2'lik skorla yenen Kasımpaşa'da maçın ikinci yarısındaki büyük düşüş dikkat çekmişti. 3 farklı öne geçtikleri maçı neredeyse kaybedeceklerdi.

Farklı skorun rehaveti diye düşünmüştüm. Ama Samsunspor önündeki görüntüleri de hiç iyi değildi. Stoper bölgesindeki iki cezalı oyuncu Omeruo ve Sadık'ın yokluğunu fazlasıyla hissettiler. Son dakikalarda attıkları goller sadece tabelayı değiştirdi.

Teknik direktör Sami Uğurlu, 4-2'lik skorla ikinci maçında mağlubiyetle tanıştı.

Samsunspor bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı, alt sıralardan kurtulma adına dev bir adım attı.

Kasımpaşa ise haftayı 21 puanda kapadı.