Fenerbahçe taraftarları arasında arbede yaşandı

Fenerbahçe taraftarları, bugün oynanacak Beşiktaş derbisini izlemek için Ülker Stadyumu önünde toplandı. Taraftarlar, saat 15.00'te otobüslerle güvenlik önlemleri eşliğinde karşılaşmanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket edecek.



Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

BİN 814 FENERBAHÇELİ TARAFTAR TRİBİÜNDEN DESTEK VERECEK

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda bin 814 sarı-lacivertli taraftar da takımına tribünden destek verebilecek.

25 OTOBÜS İLE HAREKET EDECEKLER

Mücadele öncesi Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadyumu'nda toplandı. Güvenlik önlemleri eşliğinde biletleri kontrol edilen futbolseverler, 24'ü dolu olmak üzere toplam 25 otobüs ile Tüpraş Stadyumu'na gidecek.

ARBEDE YAŞANDI

Saat 15.00'te hareket edecek otobüslere binmek isteyen taraftarlar arasında oluşan yoğunluktan dolayı arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin devreye girmesinin ardından taraftarlar, sistemli bir şekilde otobüslere alındı.