İsmail Kartal derbi öncesi konuştu: Kolay maç değil. Ancak hazırız

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Derbide galip gelip liderliğini sürdürmek istediklerini ifade eden Kartal, "Lider olarak evimize dönmek istiyoruz. Derbiler her zaman güzel ve çekişmeli olur. Buna göre çalıştık. Lider olarak evimize dönmek istiyoruz. Beşiktaş yeni yönetim, yeni başkanıyla çıkış peşinde. Kolay maç değil. Ancak hazırız." ifadelerini kullandı.

''DJIKU İYİ HİSSETTİĞİNİ SÖYLEDİ''

Ayrıca Djiku ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlandık. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Alexander Djiku ile konuştuk ve iyi hissettiğini söyledi. Sakat olan oyuncularımızın dönmesi bizi mutlu ediyor. Daha güçlü bir takım haline geliyoruz." dedi.