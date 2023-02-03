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Fenerbahçe taraftarı Adana Demirspor maçının yardımcı hakemini tehdit etti

Bir Fenerbahçe taraftarı Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yardımcı hakemini uçakta görünce hakeme tehditler yağdırdı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:57
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Fenerbahçe taraftarı tartışmalı maçın yardımcı hakemini tehdit etti

Fenerbahçe taraftarı Adana Demirspor maçının yardımcı hakemini tehdit etti
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Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. 1-1 biten mücadeleye Ali Palabıyık'ın verdiği tartışmaları kararlar damga vurdu.

Ali Palabıyık, 2021 yılında oynanan ve 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçında tartışmalı kararları ile gündem olmuştu.

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyonda Ali Palabıyık, düdüğünü çalmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, pozisyona büyük tepki gösterdi.

''SİZİ SOKAĞA ÇIKARTMAYIZ''
Fenerbahçeli bir taraftar, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile maçtan sonra uçakta Ali Palabıyık'ın karşılaşmadaki yardımcı hakemi Abdullah Bora Özkara'ya denk geldiğini açıkladı.

Taraftar, uçaktaki yardımcı hakem Abdullah Bora Özkara'ya ''Sizi sokağa çıkartmayız'' diyerek hakeme tehditler savurdu.

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Mehmet Söker
3.02.2023 16:07
Sporda böyle tehditler olmaz.ADS'NİN şuana kadar yenilen haklarını toplasak,ADANA'DAN-İST yol olur!  
 
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