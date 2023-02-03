Fenerbahçe taraftarı Adana Demirspor maçının yardımcı hakemini tehdit etti

Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. 1-1 biten mücadeleye Ali Palabıyık'ın verdiği tartışmaları kararlar damga vurdu.

Ali Palabıyık, 2021 yılında oynanan ve 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçında tartışmalı kararları ile gündem olmuştu.

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyonda Ali Palabıyık, düdüğünü çalmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, pozisyona büyük tepki gösterdi.

''SİZİ SOKAĞA ÇIKARTMAYIZ''

Fenerbahçeli bir taraftar, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile maçtan sonra uçakta Ali Palabıyık'ın karşılaşmadaki yardımcı hakemi Abdullah Bora Özkara'ya denk geldiğini açıkladı.

Taraftar, uçaktaki yardımcı hakem Abdullah Bora Özkara'ya ''Sizi sokağa çıkartmayız'' diyerek hakeme tehditler savurdu.