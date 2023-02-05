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Adana Demirspor Ümraniyespor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 11:59
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Süper Lig'de Adana Demirspor Ümraniyespor'a konuk olacak

Adana Demirspor Ümraniyespor'a konuk olacak
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Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Son 4 maçını kaybetmeyen Adana ekibi, Ümraniyespor karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, ligin ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup etmişti.

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