Fenerbahçe taraftarının büyük korkusu ortaya çıktı. 'Üzerimize oynanan bir oyun var'

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe taraftarının büyük korkusu ortaya çıktı. 'Üzerimize oynanan bir oyun var'
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise eşleşmesini "En zor rakibi çektik" diye değerlendirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi akıllarda UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki Union Saint-Gilloise eşleşmesi vardı.

Kuradaki en zor rakibi çektiklerini vurgulayan Sarı-Lacivertli taraftarlardan biri, "Ama biz kazanırız. Zamanında Sevilla'ya, Chelsea'ye rakip olmuş bir takımız yani. Sorun çıkarmaz bize" yorumunu yaptı.

Diğer bir taraftar ise "Fenerbahçe zoru başarır. Bu sene şampiyon da olacağız" derken, "Üzerimize oynanan bir oyun var" ifadesini kullandı.

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