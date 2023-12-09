Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte Icardi'ye küfür ettiği iddia edilen TFF temsilcisinden tarihe geçecek savunma

Süper Lig'in 14. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasında TFF temsilcisi olarak görev yapan Selçuk Küçükoğlu hakkında Temsilciler Kurulu soruşturma başlattı.

ICARDI'YE KÜFÜR EDİLMİŞTİ

Karşılaşma sonrasında sosyal medyaya düşen görüntülerde Küçükoğlu'nun, Icardi'ye yapılan küfürlere eşlik ettiği iddia edilmişti.

SAVUNMASI İSTENDİ

Galatasaray taraftarının büyük tepkisine yol açan görüntü ile ilgili Küçükoğlu'ndan savunma istendi.

KÜFÜRLERİ KAYDEDİYORDUM

Küçükoğlu yaptığı yazılı savunmasında "Ben o sırada cep telefonuma sesli mesaj yolu ile edilen küfürleri kaydediyordum. Zaten kulağımda da kulaklık vardı. Bunun dışında herhangi bir tezahürata katılmadım" sözlerini kullandı.

Küçükoğlu ile ilgili konuyu değerlendirecek olan Temsilciler Kurulu'nun ardından karar vereceği öğrenildi.