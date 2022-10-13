Jorge Jesus asıl amacını açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca ile kozlarını paylaştı. Mücadele temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

"Maç beklediğimiz gibi zor bir maçtı, asıl amacım gruptan çıkmaktı. Gruptan çıkaracak bir maç olacağını biliyorduk, Rennes ile grup liderliği için oynayacağız. Hedefimiz gruptan çıkmaktı. Bunu başardık. Avrupa'da aldığımız galibiyetler Fenerbahçe'nin Avrupa'da yukarıya çıkmasına ve Türk futbolun gelişmesine yardımcı olacağını biliyoruz."

"Maç içinde yaptığımız değişiklikleri, maça göre ayarlıyoruz. Maç öncesi hiçbir zaman karar vermiyoruz, maçın içinde buna karar veriyoruz. Hafta sonu oynayacağımız maçı düşünerek karar verdik. Sonradan oyuna giren oyuncular, bize çok iyi katkı verdi. Valencia maça hız getirdi."

"BEN KARAR VERİYORUM"

"Penaltı konusuna ben karar veriyorum, 4 tane penaltıcımız var. Valencia, penaltı kullandığı için nereye vuracağına dair bir bilgi olduğu için penaltıyı Batshuayi'ye verdi, bu kararı için kendisini tebrik ederim."