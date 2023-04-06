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Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk derbisi Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 21:22
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Fenerbahçe Vakıfbank'a set vermedi

Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk derbisi Fenerbahçe'nin
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Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaştığı İstanbul derbisine iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva, Vargas ve Ana Cristina'nın sayılarıyla 16-8 öne geçti. Sarı-lacivertli takım, yaptığı servisleri kötü kullanan ve rakibini karşılamakta başarılı olamayan VakıfBank karşısında etkili performansını sürdürerek ilk seti 25-10 gibi farklı bir skorla aldı.

Maçın ikinci setine de etkili mücadelesini taşıyan Fenerbahçe Opet, 9-5 öne geçti. Oyunu bırakmayan VakıfBank, Gabi ve Egonu'nun sayılarıyla önce 12-12 beraberliği sağladı, ardından da (16-15) skoru lehine çevirdi. Takımlar daha sonra karşılıklı sayılar bulurken, etkili servisleriyle oyuna damgasını vuran Fenerbahçe Opet, bu seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete 4-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Opet, Ana Cristina ve Vargas'ın sert smaçlarıyla sayı bulmaya devam ederek, 13-7 öne geçti. Egonu'nun sayılarıyla toparlanan VakıfBank farkı kapatmaya çalışırken, rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Opet, bu seti de 25-20 alarak, baştan sona üstün olduğu müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğindeki rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ozan Cağı Sarıkaya (Türkiye)

VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Zehra Güneş, Egonu, Gabi, Ogbogu (Ayça Aykaç, Daalderop, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Cansu Çetin)

Setler: 10-25, 23-25, 20-25

Süre: 18, 28, 23 (69 dakika)
(AA)

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