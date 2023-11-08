Fenerbahçe ve Galatasaray tarihi hatadan vazgeçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı için şu açıklamayı yaptı:

- "Süper Kupa için uğraşıyoruz. Allah'tan mani olmazsa, 30 Aralık gibi Suudi Arabistan’da oynatmak istiyoruz. Türkiye'de olmayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynanmasını istiyor. Benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak."

Birkaç gün bekledim ama ne acı ki ne spor yazarlarından ne siyaset yazarlarından ne televizyon yorumcu ve yapımcılarından ne de siyasetçilerden “tık” yok.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 100. yılında böyle bir karara şiddetle karşı çıkarak 29 Eylül 2023’te özetle şunları yazdım:

Birincisi;

Mehmet Büyükekşi’ye koskocaman bir yuh…

İkincisi:

Fenerbahçe başkanı Ali Koç’a koskocaman bir yuh…

Üçüncüsü;

Galatasaray başkanı Dursun Özbek’ e koskocaman bir yuh…

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 100. Yılında bu çarpık fikri kim kafalarına soktuysa;

Atatürk ilke ve devrimlerine, laik, demokratik, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılının anlamını kavrayamayan zihinsel engellidir.

Sarı Kırmızımızı, Sarı Lacivertimizi ve Kırmız Beyaz al bayrağımızı cumhuriyetimizin 100. Yılında örneğin;

Samsun’da, Sivas’ta, Erzurum’da neden dalgalandırmayalım?

Türkiye’mizin 100. Yılında;

Neden Suudi Arabistan?

Neden “15 Temmuz’un şerefsizleri” denilen Arap ülkesi?

Türkiye’mizin 100. Yılında;

Hem federasyon hem iki güzide kulübümüz böyle bir hatayı nasıl yapar?

O Fenerbahçe’m ki; 116 yıl önce 3 Mayıs 1907’de kuruldu.

O Galatasaray’ım ki; 118 yıl önce 1 Ekim 1905’te kuruldu.

Cumhuriyetimizin ilanından önce kurulan, Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluşuna tanık olan asırlık çınar iki değerli kulübümün başkan ve yönetim kurullarına diyorum ki;

Bu kararınızdan hemen vazgeçin…

Başkanlar Büyükekşi’ye, Koç’a ve Özbek’e diyorum ki;

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları dünyayı başınıza yıkarlar.

Sokağa çıkamazsınız, taraftarlarımızın yüzlerine bakamazsınız.

Süper kupa için Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye’de kozlarını paylaşsınlar.

Değerli okurlarım,

Fenerbahçe’min Yüksek Divan Kurulu oy birliği ile şu kararı aldı:

"Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa Finali'nin, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe'nin tarihine, şan ve şerefine bağdaşmayacağından, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynansın."

Galatasaray’ımın Divan Kurulu da oy birliği ile şu kararı aldı:

“Ülkemizi sporda ileri götürmek üzere yola çıkan Ali Sami Yen ve arkadaşlarının takipçileri olarak, 100 yılın kupasının, 100. yıl ‘Cumhuriyet Kupası’ olarak, ecdadımızın kanıyla, canıyla, fikri ve irfanıyla kazandığı ve koruduğu Türk vatanında oynanmasını istiyoruz.

Atatürk’ün evlatları olan Türk gençliğinin, karşılaşmayı sahip oldukları topraklarda izlemesi ve bu hissiyatı hangi takım taraftarı olursa olsun millet bilinciyle Cumhuriyet’imizin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yaşaması arzumuzdur.

Stat kapasitesinin belirli bir kısmının, vatan uğruna şehit olanların yakınlarına, gazilere, son büyük depremde mağdur olan bölge halkı temsilcilerine, özveri ile çalışarak pandemide ve her afette cansiperane hizmet veren tabiplerimize, hemşire ve yardımcı personele, eczacı, veteriner ve diş hekimlerine, Türkiye’nin ağır emekçileri; madenci, itfaiyeci ve öğretmenlere, olimpiyatlarda madalya kazanmış veya dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya almış milli sporcularımıza, milli birlik ve beraberliğin anayasal teminatı olan Cumhurbaşkanlığı makamı yetkisinde dağıtılmasını öneriyoruz.”

Fenerbahçe de Galatasaray; Süper Kupa için süper karar aldılar.

Tarihi hatanın engellenmesi için attığım adıma destek veren ve şanlı şerefli tarihleri olan her iki kulübümüzün başkan ve divan kurulu üyelerine teşekkür ediyorum…