Joao de Deus: Maçı domine etmeyi başardık

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0'lık skorla geçti.

Karşılaşma sonrası ise sarı lacivertlilerin yardımcı antrenörü Joao de Deus açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR;

''Yaklaşık 25 günlük bir süreden çıktık, maç oynamadan. Bu sürede oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptı, çok iyi çalıştılar. Bu süreç zordu ama futbolcularım profesyonelliklerini yerine getirdi."

''İyi bir galibiyet aldık, rakibimizin eksik kalmasının da etkisi var ama onlar eksik kalana kadar maçı domine etmeyi başarmıştık.''

''Yaşananlardan dolayı üzgünüz. Benim hatırladığım en büyük trajedi bu. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın lige devam edemeyecek olması çok üzücü. Biz de direkt olmasa da bu olaydan etkileniyoruz. Üzgün olduğumu tekrarlamak istiyorum.''