Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Barış Atakan
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek." denildi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

İmza sonrası açıklama yapan Çağlar Söyüncü, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. En kısa zamanda takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yaparak, takıma ve camiama katkı sağlamak istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak.

Zaten buraya gelmemdeki en büyük etken de buydu. Harika bir takımımız var. Aralarına katılmak için can atıyorum. Süper Lig'de de ilk kez oynayacağım. Bunun için de ayrıca çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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