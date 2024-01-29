Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray Süper Lig'in yeni lideri oldu

18. haftaya zirvede giren Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip ilk yarıyı Marian Awad'ın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne 1 puanı 83. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltısı getirdi.
Fenerbahçe haftaya 44 puanla zirvede girmişti.
Beylerbeyi'ni 1-0 mağlup ederek puanını 46'ya yükselten Galatasaray liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Son şampiyon konumundaki ABB FOMGET ise 39 puanla 3. sırada bulunuyor.
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