Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray Süper Lig'in yeni lideri oldu

18. haftaya zirvede giren Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip ilk yarıyı Marian Awad'ın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne 1 puanı 83. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltısı getirdi.

Fenerbahçe haftaya 44 puanla zirvede girmişti.

Beylerbeyi'ni 1-0 mağlup ederek puanını 46'ya yükselten Galatasaray liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Son şampiyon konumundaki ABB FOMGET ise 39 puanla 3. sırada bulunuyor.