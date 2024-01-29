Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray Süper Lig'in yeni lideri oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray Süper Lig'in yeni lideri oldu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi liderlik koltuğunu Galatasaray Petrol Ofisi'ne kaptırdı.

18. haftaya zirvede giren Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip ilk yarıyı Marian Awad'ın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne 1 puanı 83. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltısı getirdi.
Fenerbahçe haftaya 44 puanla zirvede girmişti.
Beylerbeyi'ni 1-0 mağlup ederek puanını 46'ya yükselten Galatasaray liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Son şampiyon konumundaki ABB FOMGET ise 39 puanla 3. sırada bulunuyor.

c3fa33ba-3c41-4be3-8582-8327df3ba4d6.jpg

İlgili Haberler
Neden oynamadı? Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gerçeği ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü rüzgarı. Krallar gibi karşılandı
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü rüzgarı. Krallar gibi karşılandı
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
Galatasaray 3-0 yenildi
Galatasaray 3-0 yenildi
Son Haberler
Sonuç itibarıyla; “Sen doğru ol, …” diyorum. Yazarlar
Sonuç itibarıyla; “Sen doğru ol, …” diyorum.
İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya çağrım Yazarlar
İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya çağrım
“Muhtarlıkta olmaz rant mahallede değişim şart!” Yazarlar
“Muhtarlıkta olmaz rant mahallede değişim şart!”
Yerel seçimlerde manipülasyon ve propaganda Yazarlar
Yerel seçimlerde manipülasyon ve propaganda
Seçmen nasıl bir tercih yapacak? Yazarlar
Seçmen nasıl bir tercih yapacak?
Nasıl yoksullaştığımızın belgesi yayınlandı Yazarlar
Nasıl yoksullaştığımızın belgesi yayınlandı
İsrail kimin desteğiyle kuruldu sanıyorsunuz! Yazarlar
İsrail kimin desteğiyle kuruldu sanıyorsunuz!