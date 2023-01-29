Fenerbahçe 11'i açıklandı: Arda Güler sahaya çıkacak mı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç yıldız Arda Güler'e Kasımpaşa karşısında ilk 11'de forma verdi.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i şu şekilde;
Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, İrfan Can, Zajc, Arda Güler, Batshuayi, Valencia.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç yıldız Arda Güler'e Kasımpaşa karşısında ilk 11'de forma verdi.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i şu şekilde;
Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, İrfan Can, Zajc, Arda Güler, Batshuayi, Valencia.
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