Fenerbahçe'de ayrılık! Federasyon açıkladı: Rusya'ya gitti!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Gençlerbilriği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe, transfer döneminde adından sıkça söz ettirdi.



Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson takviyeleriyle dikkat çeken sarı-lacivertlilerde Livakovic ve Amrabat gibi isimler de veda etmişti.



Fenerbahçe'de 2023/24 sezonunun başında takıma katılan Alexander Djiku ile de yollar ayrılıyor.

FENERBAHÇE'DE ALEXANDER DJIKU İLE AYRILIĞI GANA FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Gana Futbol Federasyonu, Djiku'nun Spartak Moskova ile sözleşme imzalamak için Moskova'da olduğunu ve cuma günü milli takım kampına dahil olacağını açıkladı. Rus ekibinin transfer için Fenerbahçe'ye 2 milyon 500 bin euroluk bir bedel ödeyeceği ve transferin kısa sürede açıklanmasının beklendiği öğrenildi.

