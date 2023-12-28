Türk derbisinde Fenerbahçe'nin Anadolu Efes karşısındaki geri dönüşündeki sırrı Fatih Saboviç açıkladı

Koç Itoudis yönetiminde Süper Lig'de Efes'e konuk olduğu maçı 81-80 kaybeden Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde uzun süre geride götürdüğü maçı son çeyrekteki başarılı oyunuyla kazanmayı başardı. Nigel Hayes-Davis, Calathes ve Papagiannis'in devleştiği mücadele, Sarı Kanarya'nın oldu.

EuroLeague'deki Türk derbisine Anadolu Efes de Fenerbahçe de çok hızlı başladı... Süper Lig'de iki takımın karşılaştığı mücadelede 81-80'lik skorla galip gelen Anadolu Efes, yine tempolu bir giriş yaptı. O dönem Fenerbahçe'nin koçu Itoudis'ti ve şimdi kenarda Sarunas Jasikevicius vardı.

Ev sahibi konumundaki lacivert beyazlılar, 5-0 öne geçtikten sonra; Fenerbahçe'den aynı etkiyi aldı ve ilk 2 dakika sonunda mücadele Efes lehine 9-8'lik bir skora geldi. Rakibinin üzerine Calathes ve Nigel Hayes ile yürüyen Kanarya, sık sık 'koş koş at' basketbolu oynadı. İki takım da hem set hücumları hem de fast-break'lerde oldukça motiveydi. Calathes 2'de 2 ile 5 sayı bulurken, aynı zamanda takım arkadaşlarını da asistleriyle oynattı.

EFES FARKI AÇMANIN YOLLARINI BULDU

İlk çeyrekte 5 dakika geride kalırken 15-14'lük Anadolu Efes üstünlüğü vardı. İki takım da çok açık bir basketbol oynuyordu başlangıçta... Efes, Larkin ile Oturu'dan ciddi seviyede faydalandı. Fenerbahçe Beko cephesinde ise Nigel Hayes ve Calathes parladı. Karşılaşmanın birinci periyodu 29-29'luk eşitlikle, bolca skorla tamamlandı.

İkinci 10 dakikaya çok daha tempolu başlayan Efes, ilk molaya 38-32 üstün girdi. Hem dış atışlar hem de boyalı alanda rakiplerinin yollarını kapatırken, hücumda çok efektif ilerlediler.

EV SAHİBİ FARKI İYİCE ARTIRDI...

Bir ara soyunma odasına gitmeden önce skoru 48-41 yapan Efes, maçtaki en yüksek farka da ulaşmış oldu. Periyot bitimine 3 dakika kala taraftar desteği ve momentumu arkasına alan lacivert beyazlılar, Fenerbahçe'nin hücum kanallarını başarılı şekilde kapatmayı bildi.

Bryant, Jones ve Daum'dan ekstra katkılar alan Efes'e karşı sarı lacivertliler; 15 sayıya ulaşan Nigel Hayes haricinde diğer isimlerden yüksek skor katkıları bulamadı. Rakibine oranla daha başarılı isabet oranı yakalayan Efes, soyunma odasına 52-47 önde girdi.

FENERBAHÇE SON ANDA ÖNE GEÇMEYİ BAŞARDI

Üçüncü periyotta Fenerbahçe çok moralliydi ancak 4 dakika geride kalırken momentumu tekrar eline alan Anadolu Efes, skoru 59-51 yaptı. Wilbekin'in üçlüğü farkı eriterek oyunu 59-54'e getirdi. Maç bir lacivert beyazlılara, bir Kanarya'ya gidip gelmeye başladı.

Jasikevicius'un öğrencileri, maçın kopmasına bir türlü izin vermedi. Efes de aynı şekilde oyunu tutmaya yöneldi ama bu üçüncü çeyrek ortasına gelindiğinde skor yine denkti: 59-56. Dış atışlara yönelen konuk takım bir türlü istediği yüzdeleri oturtamadı. Bitime 2 dakika kala Fenerbahçe farkı 1'e (68-67) indirdi. Nigel Hayes-Davis skorerliği ile parladı. 30 saniye kala ise Kanarya 69-68 üstünlük kurdu, çeyrek de bu skorla tamamlandı.

PAPAGIANNIS AĞIRLIĞINI KOYMAYI BİLDİ

Final periyoduna girdiğimizde Efes ilk hamleleri başarıyla yaparak kendini öne atmaya çabaladı ancak Fenerbahçe rakibinin bunu yapmasına yine izin vermedi. İki takım da 6 dakika geride kaldığında 10'ar sayı bulmuştu ve skor 79-78 Fenerbahçe Beko lehineydi.

Sarı lacivertli ekip girdiği bu avantajlı süreçle, maç sonuna kadar başarıyla alan tutmaya, enerjisini direkt rakibi üzerine yansıtmaya çabaladı. Calathes'in bitime 3:42 kala attığı üçlük; Fenerbahçe'yi 82-78 öne attı. Skoru 82-82'de eşitleyen Efes, son düdüğe 2.5 dakika kala maçı âdeta yeniden başlattı. Papagiannis'in maç boyunca etkili olan oyunu son dakikaya girildiğinde de kendini gösterdi ve skor 85-82 Fenerbahçe lehine geldi.

CALATHES'İN ÜÇLÜĞÜ MAÇA NOKTAYI KOYAN ANDI

Itoudis döneminde maçların son anları ve kritik anlarını çok da iyi oynayamayan Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile beraber bu anları nasıl iyi oynamaya başlayacağını göstermeyi bildi. Sarı lacivertliler bitime kısa süre kala harika top çevirip Calathes'le üçlüğü bulup skoru 87-82 yapmayı başardı.

Anadolu Efes Koçu Erdem Can hemen mola aldı ve bir şeylere müdahale etmeye çabaladı. Ancak Fenerbahçe skoru tutarak; Süper Lig'deki randevuyu kaybetse de EuroLeague'de güldü: 89-84.