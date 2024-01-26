Fenerbahçe'de şok sakatlık. Çapraz bağları yırtıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı Lacivertlilerde Yiğit Hamza’nın sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilirken genç oyuncunun tedavisine başlandı.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullanıd:

Bu sezon hem Fenerbahçe Beko hem de Fenerbahçe Koleji Novotel takımlarında forma giyen Yiğit Hamza Mestoğlu, Fenerbahçe Beko’nun Virtus Segafredo Bologna ile oynayacağı maça hazırlanırken takım antrenmanında sakatlandı.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan muayenesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık olduğu belirlenmiş ve oyuncumuzun ameliyat edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yiğit Hamza Mestoğlu’na acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umuyoruz.