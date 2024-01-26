Fenerbahçe'de şok sakatlık. Çapraz bağları yırtıldı

Fatih Saboviç
Fenerbahçe'de şok sakatlık. Çapraz bağları yırtıldı
Türkiye Ligi ve Euroleague’de yoluna tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe Beko’da genç yıldız Yiğit Hamza’nın sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı Lacivertlilerde Yiğit Hamza’nın sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilirken genç oyuncunun tedavisine başlandı.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullanıd:

Bu sezon hem Fenerbahçe Beko hem de Fenerbahçe Koleji Novotel takımlarında forma giyen Yiğit Hamza Mestoğlu, Fenerbahçe Beko’nun Virtus Segafredo Bologna ile oynayacağı maça hazırlanırken takım antrenmanında sakatlandı.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan muayenesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık olduğu belirlenmiş ve oyuncumuzun ameliyat edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yiğit Hamza Mestoğlu’na acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umuyoruz.

İlgili Haberler
Galatasaraylı ünlü isim Dursun Özbek'in yüzüne karşı söyledi: Fenerbahçe'yi kıskanıyorum
Fenerbahçe'de Bonucci tek başına kaldı
Fenerbahçe'de Bonucci tek başına kaldı
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Bugün İstanbul'a geliyor
Fenerbahçeli avukatlar Abdulkadir Selvi için harekete geçti '3 Temmuz'a benzer kumpas'
Fenerbahçeli avukatlar Abdulkadir Selvi için harekete geçti '3 Temmuz'a benzer kumpas'
Fenerbahçe evinde galip geldi
Son Haberler
Bakanlık duyurdu. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor Gündem
Bakanlık duyurdu. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Kolombiya günlerdir cayır cayır yanıyor Dünya
Kolombiya günlerdir cayır cayır yanıyor
Bunları yaptırmadan sakın uzmana gitmeyin. Saç ekimi yaptıracaklar dikkat Sağlık
Bunları yaptırmadan sakın uzmana gitmeyin. Saç ekimi yaptıracaklar dikkat
Para alamadığı için ağabeyinin deposunu yakmış. Bu nasıl kardeş? Gündem
Para alamadığı için ağabeyinin deposunu yakmış. Bu nasıl kardeş?
Karısını 5 kardeşine tecavüz ettirdi tuğlayla öldürdü Dünya
Karısını 5 kardeşine tecavüz ettirdi tuğlayla öldürdü
Beşiktaş transferde rotayı İspanya'ya çevirdi Spor
Beşiktaş transferde rotayı İspanya'ya çevirdi