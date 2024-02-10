Fenerbahçe'de Fred'in son durumu belli oldu

Süper Lig'de averaj farkıyla liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de Fred'in durumu netleşti.
SAMSUNSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Samsunspor maçının son dakikalarında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesinde yırtık tespit edilen Brezilyalı futbolcudan sevindiren haber geldi.
KASIMPAŞA MAÇINDA DÖNECEK
Bacağında ağrı hissetmeyen ve durumu gün geçtikçe iyiye giden yıldız orta saha Kasımpaşa maçında sahaya dönecek.
Ülker Stadyumu'dan oynanacak olan Fenerbahçe Kasımpaşa maçında ilk düdük 25 Şubat'ta çalacak.
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