Fenerbahçe'de Fred'in son durumu belli oldu

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Fenerbahçe'de Fred'in son durumu belli oldu
Samsunspor maçında sakatlanan Fred'den sevindiren haber geldi.

Süper Lig'de averaj farkıyla liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de Fred'in durumu netleşti.

SAMSUNSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Samsunspor maçının son dakikalarında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesinde yırtık tespit edilen Brezilyalı futbolcudan sevindiren haber geldi.

KASIMPAŞA MAÇINDA DÖNECEK

Bacağında ağrı hissetmeyen ve durumu gün geçtikçe iyiye giden yıldız orta saha Kasımpaşa maçında sahaya dönecek.

Ülker Stadyumu'dan oynanacak olan Fenerbahçe Kasımpaşa maçında ilk düdük 25 Şubat'ta çalacak.

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