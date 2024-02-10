Fatih Altaylı Galatasaray'daki usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Devletten nasıl rant sağlandığını anlattı

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Fatih Altaylı Galatasaray'daki usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Devletten nasıl rant sağlandığını anlattı
Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşan Fatih Altaylı Florya arazisinin alınması hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray’ın eski yöneticisi ve gazeteci Fatih Altaylı’nın Galatasaray Divan Kurulu’ndaki sözleri gündem oldu.

Sarı-kırmızılıların Metin Oktay Tesisleri’nin de içinde bulunduğu Florya’daki araziyi devletten satın alması ile ilgili konuşan Fatih Altaylı usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

İşte Fatih Altaylı'nın sözleri:

"Devlet ile vardığımız bir anlaşma nedeniyle bizim oraları satın alma hakkımız var. Gidelim burayı tekrar zorlayalım işletelim satın alalım çok düşük bedelli çünkü. Alalım ki bunu toptan verelim paramız üçe katlansın. 20’nin değil 60’ın parasını alalım. Allah’tan tanıklar tek başıma olsam Fatih rüya gördün palavta atıyorsun başkan bu herif yalancı der. Tanıklar var pek çok saygın Galatasaraylı. Dedi ki merak etmeyin onun da rantı Galatasaray’a gelecek. Dedim ki abi olmaz bizim olmayan bir rantı bize veremezler. Devlette böyle bir şey olmaz adamı içeri atarlar bunu veren müdür genel müdür kim varsa. Merak etmeyin hepsi kontrol altında dedi"

500 DÖNÜM ARAZİ ALDILAR

Öte yandan Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray şimdi de yeni havalimanı yolundaki 500 dönüm arsayı satın aldı.

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