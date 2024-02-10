TFF Galatasaray'ın imdadına yetişti. Olan Trabzonspor'a oldu

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TFF Galatasaray'ın imdadına yetişti. Olan Trabzonspor'a oldu
Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi TFF'den kulüplere sürpriz bir yazı gitti.

Süper Lig’in 25. Haftasında Galatasaray Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY BAŞVURUDA BULUNACAKTI

Eryaman Stadyumu’ndaki zemin şartlarının kötü olması sebebiyle maçı başka bir yerde oynamak isteyen sarı-kırmızılılar TFF’ye başvurmaya hazırlanırken TFF’den sürpriz bir karar geldi.

TFF KULÜPLERİ UYARDI

Galatasaray’ın başvurusunu beklemeyen TFF kulüplere gönderdiği yazıda futbolcu sağlığını tehdit eden zeminlerin düzeltilmesini aksi takdirde söz konusu statların kapatılacağını belirtti.

TRABZONSPOR İSYAN ETMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda geçtiğimiz hafta Trabzonspor Eryaman Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşılaşmış ve zemin koşullarına isyan etmişti.

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