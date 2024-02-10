Kenan Yıldız'dan Fenerbahçe kararı

Umut Nayir’in ayrılığı sonrası Fenerbahçe ara transfer döneminin son gününde eski futbolcusu Serdar Dursun’u kadrosuna kattı.

İSMAİL KARTAL KENAN YILDIZ'I İSTEDİ

Öte yandan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal’ın Serdar Dursun yerine Kenan Yıldız’ı transfer etmek istediği belirtildi.

JUVENTUS'TA DEVAM ETMEK İSTEDİ

Yönetim hocanın isteği doğrultusunda Kenan Yıldız için son güne kadar görüşmelerini sürdürsede genç yıldız kariyerine Juventus’ta devam etmek istediği için transfere sıcak bakmadı.