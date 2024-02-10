Kenan Yıldız'dan Fenerbahçe kararı

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Kenan Yıldız'dan Fenerbahçe kararı
İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği Kenan Yıldız kararını verdi.

Umut Nayir’in ayrılığı sonrası Fenerbahçe ara transfer döneminin son gününde eski futbolcusu Serdar Dursun’u kadrosuna kattı.

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İSMAİL KARTAL KENAN YILDIZ'I İSTEDİ

Öte yandan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal’ın Serdar Dursun yerine Kenan Yıldız’ı transfer etmek istediği belirtildi.

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JUVENTUS'TA DEVAM ETMEK İSTEDİ

Yönetim hocanın isteği doğrultusunda Kenan Yıldız için son güne kadar görüşmelerini sürdürsede genç yıldız kariyerine Juventus’ta devam etmek istediği için transfere sıcak bakmadı.

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