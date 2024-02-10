Fenerbahçe Trabzonspor'un yıldızını transfer ediyor

Kaynak: Kuzey Anadolu
Fenerbahçe Trabzonspor'un yıldızını transfer ediyor
Trabzonspor ile yollarını ayıran Busenaz Sürmeneli Fenerbahçe'ye ile anlaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’dan gelecek son teklifi beklemeden bordo-mavililerden ayrılan olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeli’nin sıradaki durağı belli oldu.

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FENERBAHÇE'YE GİDİYOR

Yaşanan ayrılık sonrası hemen harekete geçen Fenerbahçe şampiyon boksör ile anlaşma noktasına geldi. Öte yandan Busenaz Sürmeneli sarı-lacivertliler ile ilgili gelen sorulara cevap vermedi.

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TÜRKİYE'YE İLK ŞAMPİYONLUĞU GETİRMİŞTİ

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Çinli rakibini 3-0 geçerek altın madalya kazanan Busenaz Türkiye’ye boks alanında olimpiyatlardaki ilk şampiyonluğu getirmişti.

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