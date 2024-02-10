Fenerbahçe Trabzonspor'un yıldızını transfer ediyor

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’dan gelecek son teklifi beklemeden bordo-mavililerden ayrılan olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeli’nin sıradaki durağı belli oldu.
FENERBAHÇE'YE GİDİYOR
Yaşanan ayrılık sonrası hemen harekete geçen Fenerbahçe şampiyon boksör ile anlaşma noktasına geldi. Öte yandan Busenaz Sürmeneli sarı-lacivertliler ile ilgili gelen sorulara cevap vermedi.
TÜRKİYE'YE İLK ŞAMPİYONLUĞU GETİRMİŞTİ
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Çinli rakibini 3-0 geçerek altın madalya kazanan Busenaz Türkiye’ye boks alanında olimpiyatlardaki ilk şampiyonluğu getirmişti.
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