Caner Erkin'den flaş itiraf: Hocaya hakaret ettim bağırdım çağırdım

Kaynak: Haber Merkezi
Caner Erkin'den flaş itiraf: Hocaya hakaret ettim bağırdım çağırdım
Beşiktaş'tan ayrılış ve Fenerbahçe'ye gidiş sürecine dair açıklamalarda bulunan Caner Erkin sürpriz bir itirafta bulundu.

Türk futbolunun ünlü isimlerinden Eyüpsporlu Caner Erkin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerle ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Erkin, Asist Analiz YouTube kanalında Candaş Tolga Işık’ın sorularını cevapladı.

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye Victor Pereira'yı getirdiğinde kendisiyle görüştüğünü belirten Caner Erkin,
"Ali Koç geldi 'Seninkini getiriyorum' dedi. 'Benimki derken' dedim. Benim kadro dışı kaldığım zamanda Vitor Pereira vardı. 'Onu getiriyorum' dedi başkan. Güldüm ben çünkü saldırmıştım adama. Kendime göre haklıydım. Benlik bir şey yok dedim başkana. Ben adama hakaret ettim, bağırdım çağırdım dedim. Galatasaray maçında bir anda oynamayacağımı görünce benim kayış atmıştı. Çok sinirlenmiştim. Gelip bana söylese yine sıkıntı yok. Hoca o, futbolcu benim. Oynatmayabilirsin hiç sıkıntı yok. 'Sen kimsin, ben buraya her şeyimi vermişim' dedim. O yüzdendi kavgamız. Gelince takım kaptanı olarak ben karşıladım. O konu açıldı, tamam problem yok, olur böyle şeyler dedi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan ayrılık sürecini de anlatan Caner Erkin, şöyle konuştu:

"Ben Beşiktaş'ta kalmak istedim. Ancak Sergen hocanın anlam veremediğim tavırlarını hissediyordum. Başkan Ahmet Nur Çebi çağırdı yanına beni. Seni isteyen kulüp varsa git. Anla işte, dedi. Sergen hoca devam edecek dedi. Anlamıştım anlayacağımı. Aramızda bir şey de olmamıştı. Neden istemedi acaba? Herhalde sol ayaklılara garezi vardı."

İlgili Haberler
Fenerbahçe Trabzonspor'un yıldızını transfer ediyor
Fatih Altaylı Galatasaray'daki usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Devletten nasıl rant sağlandığını anlattı
TFF Galatasaray'ın imdadına yetişti. Olan Trabzonspor'a oldu
Fenerbahçe'de Fred'in son durumu belli oldu
Son Haberler
İmamoğlu’ndan Erdoğan'a ‘İşinize bakın’ çıkışı. 'Soyadımla alıp veremediği var. İki defa dese her deyişinde yüzde 5 daha kaybedecek' Gündem
İmamoğlu’ndan Erdoğan'a ‘İşinize bakın’ çıkışı. 'Soyadımla alıp veremediği var. İki defa dese her deyişinde yüzde 5 daha kaybedecek'
Bakan Güler’in acı günü Gündem
Bakan Güler’in acı günü
Beyaz saçlardan kurtulmanın doğal yolu ortaya çıktı. Mucize karışımı uygulayan pişman olmuyor Şifalı Bitkiler
Beyaz saçlardan kurtulmanın doğal yolu ortaya çıktı. Mucize karışımı uygulayan pişman olmuyor
MediaMarkt 600 TL MaxiPuan fırsatı sunuyor Ekonomi
MediaMarkt 600 TL MaxiPuan fırsatı sunuyor
Fenerbahçe Trabzonspor'un yıldızını transfer ediyor Spor
Fenerbahçe Trabzonspor'un yıldızını transfer ediyor
Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda olacak Ekonomi
Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda olacak
Sedat Ocakçı ve eşiyle birlikte 27 kişi tutuklandı. Fabrika kurma vaadiyle 2.5 milyar liralık vurgun yapmıştı Gündem
Sedat Ocakçı ve eşiyle birlikte 27 kişi tutuklandı. Fabrika kurma vaadiyle 2.5 milyar liralık vurgun yapmıştı