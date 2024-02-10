Caner Erkin'den flaş itiraf: Hocaya hakaret ettim bağırdım çağırdım

Türk futbolunun ünlü isimlerinden Eyüpsporlu Caner Erkin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerle ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Erkin, Asist Analiz YouTube kanalında Candaş Tolga Işık’ın sorularını cevapladı.

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye Victor Pereira'yı getirdiğinde kendisiyle görüştüğünü belirten Caner Erkin,

"Ali Koç geldi 'Seninkini getiriyorum' dedi. 'Benimki derken' dedim. Benim kadro dışı kaldığım zamanda Vitor Pereira vardı. 'Onu getiriyorum' dedi başkan. Güldüm ben çünkü saldırmıştım adama. Kendime göre haklıydım. Benlik bir şey yok dedim başkana. Ben adama hakaret ettim, bağırdım çağırdım dedim. Galatasaray maçında bir anda oynamayacağımı görünce benim kayış atmıştı. Çok sinirlenmiştim. Gelip bana söylese yine sıkıntı yok. Hoca o, futbolcu benim. Oynatmayabilirsin hiç sıkıntı yok. 'Sen kimsin, ben buraya her şeyimi vermişim' dedim. O yüzdendi kavgamız. Gelince takım kaptanı olarak ben karşıladım. O konu açıldı, tamam problem yok, olur böyle şeyler dedi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan ayrılık sürecini de anlatan Caner Erkin, şöyle konuştu:

"Ben Beşiktaş'ta kalmak istedim. Ancak Sergen hocanın anlam veremediğim tavırlarını hissediyordum. Başkan Ahmet Nur Çebi çağırdı yanına beni. Seni isteyen kulüp varsa git. Anla işte, dedi. Sergen hoca devam edecek dedi. Anlamıştım anlayacağımı. Aramızda bir şey de olmamıştı. Neden istemedi acaba? Herhalde sol ayaklılara garezi vardı."