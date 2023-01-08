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Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de farklı yenildiği Galatasaray maçından sonra başkan Ali Koç yine hedef alındı

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 22:12
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçtan sonra bir grup taraftar tarafından protesto edildi

Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımının Kadıköy'de Galatasaray'a farklı yenilmesinin ardından protesto edildi.

Bazı taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterirken, sosyal medyadan da yorum yağdı.

Ali Koç ise flaş bir karar aldı ve teknik direktör Jesus ve oyuncularla görüşme yapmaya karar verdi. Koç'un "Daha hiç bir şey bitmedi. Yolumuza devam ediyoruz. Şampiyonluk hedefimizden sapmadık" dediği öğrenildi.

Ali Koç maçtan sonra da "Biz burada bu skorlara alışık değiliz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Biz burada Galatasaray'ı 4-0, 6-0 yenerken şampiyon olamıyorduk. Sezon sonuna daha çok var. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

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Aydın altınışık
8.01.2023 23:29
Fenerin kadrosu fos fizik gücü olan futbolcusu yok çok kötü durumda  
 
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