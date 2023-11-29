Fenerbahçe'de İrfan Can korkutan soruyu yanıtladı

Nordsjaelland maçı öncesi açıklama yapan Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat zeminle ilgili konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de İrfan Can korkutan soruyu yanıtladı

İrfan Can Eğribayat öncelikle Milli Takım'la ilgili açıklamalarda bulunurken, "Milli Takıma gitmeyi ben de çok istiyorum. Onun da sırası gelecektir. O kapıda açılacaktır. Önemli olan takımın başarısı. Hocamızla sürekli konuşuyoruz. Çıktığım zaman elimden geleni yapıyorum. Oynamak veya oynamamak sorun değil. Bu büyük camiada olduğum için mutluyum. Forma şansı geldiğinde, gelimden geleni göstereceğim." diye konuştu.
- 5 DERECE
İrfan Can Eğribayat, "Hava İstanbul'da da soğuktu. Burada da -5 falan. Soğuk bizi etkilemez. İnşallah kazanıp, mutlu bir şekilde Türkiye'ye döneriz." ifadelerini kullandı.
"BİR YERLERİMİZ AĞRIYACAK"
Zemin ile ilgili değerlendirme yapan Eğribayat, "Zemin kaleciler için de çok önemli. Hocamız ile zemine baktık. Normal suni çim gibi değil, biraz daha yumuşaklık vermişler. Atladığımızda bir yerlerimiz ağrıyacak ama sorun değil. Takım için elimizden geleni yapacağız ve iyi oyunla kazanmak istiyoruz." dedi.

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