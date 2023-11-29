Fenerbahçe Danimarka'da sürprizle karşılaştı. Yoğun güvenlikle ayrıldı

UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Nordsjaelland maçı için Danimarka'ya ulaşan Fenerbahçe'yi havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe Danimarka'da sürprizle karşılaştı. Yoğun güvenlikle ayrıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında perşembe günü Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk olacak Fenerbahçe, Danimarka'ya geldi.
Kopenhag Havalimanı'na inen sarı-lacivertlileri çok sayıda taraftar karşıladı.
Yoğun güvenlik tedbirleri altında havalimanından çıkan kafile, kendilerini bekleyen otobüse bindi.
Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculara yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, takım otobüsünün yanında galibiyet duası etti.
Fenerbahçe kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti.
Teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu TSİ 20.30'da Right to Dreams Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. TSİ 21.00'de ise sarı-lacivertli takım, Nordsjaelland maçı öncesinde son antrenmanını yapacak.

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