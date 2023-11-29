Fenerbahçe'yi Danimarka'da bekleyen tehlike. İsmail Kartal uyardı

Konferans Ligi'nde deplasmanda Noerdsjallend ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de maçın oynanacağı zeminin suni çim olması sarı lacivertlileri zorlayabilir.

Sarı-lacivertli ekip, Noerdsjallend maçında alışık olmadığı bir saha zemininde mücadele edecek.

Ülkedeki soğuk havanın yanı sıra saha zeminin suni çim olması Fenerbahçe'yi zorlayacak.

KARTAL'DAN UYARI

Sarı-lacivertlilerin bu sebepten dolayı ise sahaya uygun bir kramponla karşılaşmaya çıkması bekleniyor.

İsmail Kartal'ın da oyuncularını bu yönde uyardığı belirtildi.

Karşılaşma yarın saat 23.00'te 10 bin kişi kapasiteli Right to Dream Park'ta oynanacak.