Fenerbahçe'de 'Komutan' oyunu kullandı!

Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçiminde sürpriz bir isim oy kullandı. Sarı-lacivertlilerin erkek futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaşi erken saatlerinde oy verdi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi yapılıyor. Saat 10.00'da başlayan oy kullanma için kongre üyeleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında kurulan sandıklarda oyunu kullanıyor.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş da erken saatlerde alana geldi. Kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Mert Hakan, daha sonra sandığa gelerek oyunu kullandı.

