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Jesus 7 futbolcuyu uyardı

Fenerbahçe'de yarın yapılacak Konyaspor maçı öncesi teknik direktör Jorge Jesus 7 futbolcusunu uyardı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:11
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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi flaş gelişme

Jesus 7 futbolcuyu uyardı
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Fenerbahçe, yarın akşam oynanacak Konyaspor maçıyla Süper Lig'e dönecek.

Bu maçta cezası nedeniyle teknik direktör Jorge Jesus takımının başında yer alamayacak.

Sarı lacivertli takım hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jorge Jesus kart sınırında olan 7 futbolcusunu uyardı.

Fenerbahçe'de sart sınırında olan futbolcular şunlar:

Serdar Aziz

Gustavo Henrique

Attila Szalai

Mert Hakan Yandaş

Ferdi Kadıoğlu

Miha Zajc

Emre Mor

Bu futbolculardan sarı kart gören sonraki karşılaşmaya forma giyemeyecek.

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