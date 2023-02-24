﻿Jesus 7 futbolcuyu uyardı

Fenerbahçe, yarın akşam oynanacak Konyaspor maçıyla Süper Lig'e dönecek.
Bu maçta cezası nedeniyle teknik direktör Jorge Jesus takımının başında yer alamayacak.
Sarı lacivertli takım hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jorge Jesus kart sınırında olan 7 futbolcusunu uyardı.
Fenerbahçe'de sart sınırında olan futbolcular şunlar:
Serdar Aziz
Gustavo Henrique
Attila Szalai
Mert Hakan Yandaş
Ferdi Kadıoğlu
Miha Zajc
Emre Mor
Bu futbolculardan sarı kart gören sonraki karşılaşmaya forma giyemeyecek.
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