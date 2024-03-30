Fenerbahçe’de taraftarı sevindiren gelişme

Süper Lig’in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu’dan olumlu haber geldi.

Trabzonspor deplasmanında oynanan karşılaşmayı sekerek tamamlayan Ferdi; A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosundan çıkarılmıştı.

Yoğun bir tedavi programı uygulanan 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, saha çalışmalarına başladı.

Bu haber teknik heyet ve taraftarları sevindirdi.

Ferdi bu sezon Fenerbahçe’de 41 maçta sahaya çıktı ve 3 gol, 4 asistle önemli bir performans sergiledi.