Fenerbahçe’de taraftarı sevindiren gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’de taraftarı sevindiren gelişme
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu sakatlığını atlattı, saha çalışmalarına başladı.

Süper Lig’in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu’dan olumlu haber geldi.

Trabzonspor deplasmanında oynanan karşılaşmayı sekerek tamamlayan Ferdi; A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosundan çıkarılmıştı.

Yoğun bir tedavi programı uygulanan 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, saha çalışmalarına başladı.

Bu haber teknik heyet ve taraftarları sevindirdi.

Ferdi bu sezon Fenerbahçe’de 41 maçta sahaya çıktı ve 3 gol, 4 asistle önemli bir performans sergiledi.

gj7pc-gxcaal19y.jpeg

Son Haberler
Diyarbakır'da akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
Diyarbakır'da akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Tam intihar edeceği sırada bayıldı Yerel Haberler
Tam intihar edeceği sırada bayıldı
Kafasında karton kutuyla gezdi: Görenler bir daha baktı Yaşam
Kafasında karton kutuyla gezdi: Görenler bir daha baktı
Sandıktan ne sonuç çıkar, kim kazanır? Yazarlar
Sandıktan ne sonuç çıkar, kim kazanır?
Bugün seçim var… Yarın ola hayrola!.. Yazarlar
Bugün seçim var… Yarın ola hayrola!..
Kader çizmek Yazarlar
Kader çizmek
Hoşgörü ve Saygıyla Görevimizi Yapalım Yazarlar
Hoşgörü ve Saygıyla Görevimizi Yapalım