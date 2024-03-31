Fred'in ağrıları arttı. Büyük tehlike ortaya çıktı

Sarı lacivertlilerde sakat olduğu söylenen ve son antrenmanlara çıkmayan Fred ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Geldiği günden bu yana sergilediği performansla tüm taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncu, ağrılar nedeniyle bir süredir yine dinlendiriliyor.

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce profesyonel kariyerinde sakatlıklar nedeniyle (Shakhtar Donetsk 3, Manchester United 7) sadece 10 maç kaçıran Sambacı yıldız, bu sezon ise sarı lacivertlilerde şu ana kadar 15 maçta oynayamadı.

2 MAÇTA OYNAMAYABİLİR

Önce kasık sakatlığı yaşayan Fred'in ardından tendonunda yırtık çıkmış ve bu süreçte 9 karşılaşmada görev yapamamıştı. Milli arada Brezilyalı oyuncunun sakatlığının nüksettiği ve bir süredir dinlendirildiği belirtildi.

Fred'in ağrıları devam ederse, 3 Nisan'daki Adana Demirspor ve 7 Nisan'daki Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibinin de Brezilyalının durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.