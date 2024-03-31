Okan Buruk milli takıma. Hamit Altıntop yine yaptı yapacağını

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk’un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bir süredir sarı-kırmızılı yönetim ile sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan deneyimli teknik adam ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Hazırlık maçlarında Macaristan’a 1-0 Avusturya’ya ise 6-1 mağlup olan milli takımda EURO 2024’te olası bir hezimete karşı şimdiden planlar yapılmaya başlandı.

Alınacak kötü bir sonucun ardından Montella ile yollarını ayırmayı düşünen TFF ilk alternatif olarak henüz sözleşmesi yenilenmeyen Okan Buruk’u belirledi.

Bu konuda Hamit Altıntop’un Okan Buruk ile bir ön görüşme yaptığı öne sürülürken Buruk’un bu teklif için "Galatasaray olmazsa milli takımda çalışmaktan gurur duyacağını" söyledi.