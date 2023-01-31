Selahattin Baki övgü yağdırdı. Fenerbahçe Emre Demir'i açıkladı

Genç oyuncu Emre Demir bedelsiz olarak Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe, Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"KADERİMİZDE VARMIŞ"

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili, “Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak, hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Daha önce de kadromuza katmak için refleksimiz olmuştu. Kendisi Avrupa’ya gitmişti.

Kaderimizde varmış, onun da kaderinde Fenerbahçe varmış. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Kendisine de Fenerbahçe ve milli takım forması altında üstün başarılar diliyorum.” dedi.