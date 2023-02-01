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İzlemeye geldiler. Manchester City Arda Güler için scout gönderdi

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Arda Güler için transfer söylentilerinin ardı arkası kesilmiyor.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:55
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Manchester City Arda'nın peşinde

İzlemeye geldiler. Manchester City Arda Güler için scout gönderdi
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Manchester City, Arda Güler'in izlenmesi adına kupadaki Rizespor ve ligdeki Kasımpaşa maçlarına gözlemci gönderdi.
 

MANCHESTER CİTY SCOUTU ÖVGÜ YAĞDIRDI

Fanatik'in haberine göre, Arda Güler’i izleyen Manchester City scoutu genç oyuncu için övgü dolu sözlerde bulundu.

Arda Güler ile ilgili hazırlanan raporun İngiltere'ye gönderilmesinin ardından Manchester City'nin rapor doğrutulsunda ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
 

SÜPERSTAR POTANSİYELİ TAŞIYOR

Raporda, Arda Güler’in süperstar olma potansiyeli taşıdığı belirtildi. Oyuncunun henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahada kendisine güvenli bir şekilde yer aldığı ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmadığı vurgulandı.

Ayrıca Arda’nın oyunu okuma ve hızlı düşünme konusundaki başarısı ile yüksek teknik kapasitesine dikkat çekilerek, “Gelişime son derece açık bir oyuncu” denildi.

Manchester City’li gözlemci, 17 yaşındaki futbolcunun fiziken güçlenmesi ve oyun içinde temposunun artması gerektiğini de belirtti.

PSG’nin de 17 yaşındaki oyuncu için çok istekli olması, pazarlığın kızışmasını sağlayabilir.

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