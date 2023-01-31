Batshuayi Premier Lig ekibini reddetti: Fenerbahçe'de mutluyum

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Michy Batshuayi'ye İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın teklif yaptığı iddia edildi.
The Athletic’in haberine göre Everton, hücum hattını güçlendirmek için Belçikalı forveti kadrosuna katmak istedi.
Batshuayi, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 14 maçta 10 gol attı.
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