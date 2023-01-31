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Batshuayi Premier Lig ekibini reddetti: Fenerbahçe'de mutluyum

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Batshuayi'nin Everton'ın teklifini kabul etmediği ileri sürüldü

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 22:46
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Batshuayi'den Everton'ın teklifine flaş cevap

Batshuayi Premier Lig ekibini reddetti: Fenerbahçe'de mutluyum
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Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Michy Batshuayi'ye İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın teklif yaptığı iddia edildi.

The Athletic’in haberine göre Everton, hücum hattını güçlendirmek için Belçikalı forveti kadrosuna katmak istedi. 

Batshuayi, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 14 maçta 10 gol attı.

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