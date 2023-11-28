Fenerbahçe'den Arabistan tepkisi. Fatih Altaylı ve Galatasaray'ı hedef aldılar

Fenerbahçe Kulübü; Süper Kupa maçının Arabistan'da oynanmasının Ali Koç tarafından önerildiğini iddia eden Fatih Altaylı ve Galatasaray'a yönelik sert bir açıklama yayınladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Arabistan tepkisi. Fatih Altaylı ve Galatasaray'ı hedef aldılar

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesindeki yazısında Süper Kupa maçının Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önerisiyle Suudi Arabistan'da oynandığını iddia etmişti.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Fatih Altaylı hedef alınırken, Galatasaray camiasına yönelik de sert ifadeler kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Y. Koç'u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha, Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir.
Şaşırdık mı? Şaşırmadık…
Güya Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanması Ali Y. Koç'un önerisi ve fikriymiş!
Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır.
O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir.

odatv-image-65-a2fa3bb0829849.jpg

FATİH ALTAYLI NE YAZMIŞTI?
"Biliyorsunuz, Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynatılacağını açıkladığı gün ilk tepkiyi gösterenlerden biriyim.
Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir maçın Türkiye dışında, hele hele Suudi Arabistan gibi Türkiye'deki Cumhuriyet rejimine karşı bir ülkede oynatılmasının büyük bir ayıp olduğunu anında yazdım.
Başka pek çok kişi de tepki gösterdi ve bu tepkiler toplumsal hale geldi.
Daha sonra önce Fenerbahçe Divan Kurulu bir karar alarak kupa maçının Türkiye'de oynanmasını istedi, ardından Galatasaray da aynı talebi tekrarladı.
Ancak daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kendi kulübünün Divan Kurulu kararına rağmen maçın Suudi Arabistan'da oynanmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı.
Ben de bu hafta sonu bir restoranda Türkiye Futbol Federasyonu'nun önemli sponsorlarından birinin patronu ile karşılaştım.
Yıllardır tanıştığımız için biraz sohbet ettik.
Haliyle laf futbola, milli takımın başarısına ve oradan da Suudi Arabistan'da oynanacak kupa finaline geldi.
"Futbolun en önemli sponsorlarından biri olarak bu maçın Türkiye'de oynanmasına yönelik bir talebiniz ya da en azından bir itirazınız olmadı mı?" diye sordum.
"Bizim sponsor olarak bu işlere karışma hakkımız yok. Ama elbette bir vatandaş olarak, milliyetçi bir vatandaş olarak bunu Federasyon Başkanı'na sordum. Nereden çıktı bu Suudi Arabistan işi?" dedim.
Aldığım yanıtı duyarsan şaşırırsın.
"Şaşırayım bakayım" dedim.
"Ali Koç önermiş" dedi.
"Anlamadım" dedim.
"Ali Koç'un önerisiymiş" dedi ve anlattı.
"Ali Koç Federasyon Başkanı'na "Avrupa takımları Suudi Arabistan'da maç veya turnuva oynayarak çok ciddi gelir elde ediyorlar. Biz de en azından kupa finalini orada oynayarak iyi bir gelir elde edebiliriz. Bunu planlarsanız çok iyi olur" demiş.
Federasyon da Ali Koç'un bu önerisi üzerine Suudilerle görüşmeye başlamış ve Süper Kupa Finali böylelikle Suudi Arabistan yolcusu olmuş.
Gerçekten şaşırdım.
Bildiğimiz kadarı ile Süper Kupa Finali için Suudiler kazanan takıma 2,5 kaybeden takıma 2 milyon verecekler.
Ali Koç benden duymuş olmasın ama sadece bilet satışı loca satışı ve tv haklarından bile Türkiye'de bundan çok daha fazla gelir elde ederlerdi.
Ucuza gitmişler."

İlgili Haberler
Fatih Altaylı TFF'nin iddiasını açıkladı. Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi
Fenerbahçe hodri meydan dedi: Kazandığımız Karagümrük maçı tekrar edilsin
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki en büyük yanlışını açıkladı. Volkan Aliakar yazdı
Öne Çıkanlar
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
İşte kışın cildi güçlendiren besinler Sağlık
İşte kışın cildi güçlendiren besinler
Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e Darülaceze'de ziyaret Magazin
Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e Darülaceze'de ziyaret
Kivinin çok az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
Kivinin çok az bilinen yararları
Engin-Dilan Polat soruşturması genişletildi. ‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenleri için harekete geçildi Gündem
Engin-Dilan Polat soruşturması genişletildi. ‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenleri için harekete geçildi
Kilo vermeyi nasıl sürdürebiliriz Sağlık
Kilo vermeyi nasıl sürdürebiliriz
İtfaiye tırda sıkışan sürücüyü kurtardı Gündem
İtfaiye tırda sıkışan sürücüyü kurtardı
Yabani'nin yıldızı Simay Barlas kalbini rol arkadaşına kaptırdı Magazin
Yabani'nin yıldızı Simay Barlas kalbini rol arkadaşına kaptırdı