Fatih Altaylı TFF'nin iddiasını açıkladı. Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi

Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasına tepkiler artarak sürerken, gazeteci Fatih Altaylı çarpıcı ifadeler kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Altaylı TFF'nin iddiasını açıkladı. Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi

Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanma kararına hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe tepki göstermişti.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise anlaşmaların yapıldığını, artık bu karardan geri dönüş olmadığını açıklamıştı.
Gazeteci Fatih Altaylı kendi adını taşıyan internet sitesindeki yazısında konuyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Altaylı'nın "Suudi Arabistan’da final Ali Koç’un fikri mi?" başlıklı yazısı şöyle:

Biliyorsunuz, Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynatılacağını açıkladığı gün ilk tepkiyi gösterenlerden biriyim.
Cumhuriyet’in 100. yılında böyle bir maçın Türkiye dışında, hele hele Suudi Arabistan gibi Türkiye’deki Cumhuriyet rejimine karşı bir ülkede oynatılmasının büyük bir ayıp olduğunu anında yazdım.
Başka pek çok kişi de tepki gösterdi ve bu tepkiler toplumsal hale geldi.
Daha sonra önce Fenerbahçe Divan Kurulu bir karar alarak kupa maçının Türkiye’de oynanmasını istedi, ardından Galatasaray da aynı talebi tekrarladı.
Ancak daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kendi kulübünün Divan Kurulu kararına rağmen maçın Suudi Arabistan’da oynanmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı.
Ben de bu hafta sonu bir restoranda Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli sponsorlarından birinin patronu ile karşılaştım.
Yıllardır tanıştığımız için biraz sohbet ettik.
Haliyle laf futbola, milli takımın başarısına ve oradan da Suudi Arabistan’da oynanacak kupa finaline geldi.
“Futbolun en önemli sponsorlarından biri olarak bu maçın Türkiye’de oynanmasına yönelik bir talebiniz ya da en azından bir itirazınız olmadı mı?” diye sordum.
“Bizim sponsor olarak bu işlere karışma hakkımız yok. Ama elbette bir vatandaş olarak, milliyetçi bir vatandaş olarak bunu Federasyon Başkanı’na sordum. Nereden çıktı bu Suudi Arabistan işi?” dedim.

Aldığım yanıtı duyarsan şaşırırsın.
“Şaşırayım bakayım” dedim.
“Ali Koç önermiş” dedi.
“Anlamadım” dedim.
“Ali Koç’un önerisiymiş” dedi ve anlattı.
“Ali Koç Federasyon Başkanı’na “Avrupa takımları Suudi Arabistan’da maç veya turnuva oynayarak çok ciddi gelir elde ediyorlar. Biz de en azından kupa finalini orada oynayarak iyi bir gelir elde edebiliriz. Bunu planlarsanız çok iyi olur demiş.
Federasyon da Ali Koç’un bu önerisi üzerine Suudilerle görüşmeye başlamış ve Süper Kupa Finali böylelikle Suudi Arabistan yolcusu olmuş.

Gerçekten şaşırdım.
Bildiğimiz kadarı ile Süper Kupa Finali için Suudiler kazanan takıma 2,5 kaybeden takıma 2 milyon verecekler.
Ali Koç benden duymuş olmasın ama sadece bilet satışı loca satışı ve tv haklarından bile Türkiye’de bundan çok daha fazla gelir elde ederlerdi.
Ucuza gitmişler.

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