TFF Ali Koç'a destek verdi. Fatih Altaylı'nın iddialarını yalanladı

Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanması teklifini Ali Koç'un yaptığını söyleyen Fatih Altaylıya TFF'den yalanlama geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
TFF Ali Koç'a destek verdi. Fatih Altaylı'nın iddialarını yalanladı

Editör: Oğuz Yörük

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa maçının Suudi Arabistan’da oynanma önerisinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldiğini iddia eden Fatih Altaylı'ya cevap verdi.

İşte Federasyondan yapılan açıklama:

"29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda TSİ 20.45'te oynanacağını ve yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu TV kanallarından ATV'de canlı olarak yayınlanacağını daha önce duyurduğumuz, organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ile ilgili bir web sitesinde çıkan "Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi" başlıklı yazıda maçın Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Sayın Ali Koç'a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

TFF olarak Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla çok önemli projeler üzerinde çalıştığımızı daha önce de ifade etmiştik.

Bu vizyonla tekrar altını çizerek hatırlatmak isteriz ki kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa'nın yurtdışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.

Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini tekrar önemle rica ederiz."

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den Arabistan tepkisi. Fatih Altaylı ve Galatasaray'ı hedef aldılar
Fatih Altaylı TFF'nin iddiasını açıkladı. Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi
Fatih Altaylı Fatih Terim fonu için olay bilgileri açıkladı
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
SPK Başkanı Gönül’den ‘Fatih Terim Fonu' yorumu. 'Fon mon değil dolandırıcılık' Gündem
SPK Başkanı Gönül’den ‘Fatih Terim Fonu' yorumu. 'Fon mon değil dolandırıcılık'
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan Abdullah Avcı seçiminin gerekçesini anlattı Spor
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan Abdullah Avcı seçiminin gerekçesini anlattı
İran Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye neden gelmediği ortaya çıktı Dünya
İran Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye neden gelmediği ortaya çıktı
Üç Kız Kardeş 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Magazin
Üç Kız Kardeş 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Türkiye'ye geliyor Gündem
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Türkiye'ye geliyor
Hasarlı binadaki ofisten malzemeleri çalıp kaçtılar Gündem
Hasarlı binadaki ofisten malzemeleri çalıp kaçtılar
ABD’de nasıl yargıç olunur? ABD’de yargıç olmak isteyenlere özel Dünya
ABD’de nasıl yargıç olunur? ABD’de yargıç olmak isteyenlere özel