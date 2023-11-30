'O zaman soralım bakalım' diyerek açıkladı. Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a sert sözler

Gazeteci Fatih Altaylı, "Benim çok da önemli olmayan bu yazıma Fenerbahçe Kulübü’nden bir yalanlama geldi" dedi ve çok çarpıcı ifadeler kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
'O zaman soralım bakalım' diyerek açıkladı. Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a sert sözler

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finaliyle ilgili yazısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da eleştirdi.

Altaylı, "Geçen gün çok da önemli olmayan bir yazı yayınlandı bu köşede. Süper Kupa Finali’ni Suudi Arabistan’da oynama fikrinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan çıktığı yolunda Federasyon tarafından verilmiş bir bilgiye değindim. Zaten her iki kulübün başkanları da Suudi Arabistan’da final oynama konusunda Federasyon’a bir itirazda bulunmamış, Galatasaray Başkanı da “evet” demişti. Camialar adına Divan Kurulları “100. Yılda Türkiye’de oynayalım” açıklaması yapmışlardı ama yönetimler Divan Kurulları’nı takmamıştı. Maç seve seve Suudi Arabistan’da oynanacaktı" diye yazdı.

Bu yazıya Fenerbahçe Kulübü’nden bir yalanlama geldiğini vurgulayan Altaylı, şöyle devam etti:

Son derece terbiyesizce bir yalanlama.

Benim son olarak Haziran ayında karşılaştığım Galatasaray Başkanı’ndan aldığım talimatla bu yazıyı yazdığımı iddia eden saçma sapan bir şey.

Ciddiye bile almadım.

Çünkü aynı Fenerbahçe Kulübü birkaç gün öncesine kadar benim Galatasaray Kulübü Başkanı aleyhinde söylediklerimi yayarak bundan medet umuyordu.

Baba parası ile her şeyi ve hatta ne yazık ki, herkesi satın almaya alışmış olanların beni de satılık zannetmeleri ciddi bir terbiyesizlik işaretiydi ama ciddiye alınacak tarafı da yoktu.

Sonra baktılar olmadı, bu sefer de Federasyon’a baskı yaparak beni yalanlatmaya kalkıştılar.

Federasyon da onların dediğini yaptı.

Güldüm.

Düne kadar Federasyon’u yalancılıkla suçlayan kendileriydi, şimdi Federasyon’a beni yalanlatıyorlar.

Eğlenceliler. Komikler.

Şunu söyleyeyim.

Hata yaptığım olmuştur ama kimsenin emri ile ya da kimsenin arzusu ile olmadığını bildiğim bir şeyi varmış gibi yazmam.

Bu memlekette yalanlanmamak ise artık neredeyse doğrulanmak ile eşdeğer oldu.

Her haber yalanlanıyor, her bilgi ve hatta her doğru yalanlanıyor.

Benim yalan yazmadığımı, bu bilgiyi bana veren kişi, bu bilgiyi bana veren kişiye veren Federasyon yönetimi ve daha pek çok kişi biliyor.

Buna rağmen, bu yalanlamayı efendi bir şekilde yapsalar, terbiyesizce ithamlarda bulunmasalar, aşağıda yazacaklarımı yazmaz, “Ne yapsınlar, koskoca holding yönetiyorlar. Bu da işlerinin bir parçası” der geçerdim.

Ama haddinizi aştınız.

O zaman soralım bakalım.

Madem bu maçı aslında camialar istemiyordu ve Federasyon yüzünden mecburen gidiyorsunuz.

Başkanlar Suudi Arabistan’a gitmesin. Hatta genç takımları yollayın, orada onlar oynasın, kupayı değersizleştirin. Siz de Türkiye’de iki takım 100. Yıl Dostluk Maçı oynayın diye bir öneri yapsam kabul eder misiniz?

Yoksa Suudi Arabistan’a ille de gitmek mi istiyorsunuz?

Gitmezseniz, Koç Grubu’na ait Otokar’ın Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine satmaya çalıştığı 8×8 ARMA II tekerlekli zırhlı araçların lobisini gençler yapamaz mı?

İlle patron düzeyinde mi olması gerekiyor bu işin?

Öyle ise eğer bence hiçbir mahzuru yok. Altay tankı ihalesi, projeyi geliştiren Otokar’dan alındığı zaman bunun yanlış olduğunu da ben yazmıştım.

Suudi Arabistan’a ARMA II satmanızı da gerçekten çok isterim.

İhracat iyi bir şeydir.

Ben hep Türkiye’den yana oldum, iyi işlerden yana oldum.

Ama yalancı asla olmadım.

Simon Kuper’in dediği gibi, futbolun asla sadece futbol olmadığını biliyorum.

Ama siz de satın alamayacağınız insanları itham etmemeyi bilin, öğrenin.

En azından bir daha sefere.

İlgili Haberler
TFF Ali Koç'a destek verdi. Fatih Altaylı'nın iddialarını yalanladı
Fenerbahçe'den Arabistan tepkisi. Fatih Altaylı ve Galatasaray'ı hedef aldılar
Fatih Altaylı TFF'nin iddiasını açıkladı. Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı Ali Koç'u tutarsızlıkla suçladı: Bir hafta önce karşıydın bu nasıl iş
Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı Sağlık
Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar Gündem
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi Yaşam
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi
Türk mitolojisinde Samanyolu Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Samanyolu
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü Magazin
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü
Etiyopya'da kolera alarmı Dünya
Etiyopya'da kolera alarmı
Netanyahu İsraillileri silahlandırmaya devam edecek Dünya
Netanyahu İsraillileri silahlandırmaya devam edecek