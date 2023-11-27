Fenerbahçe hodri meydan dedi: Kazandığımız Karagümrük maçı tekrar edilsin

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan gündemle ilgili açıklamalarda bulunurken tarihi bir çıkış yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe hodri meydan dedi: Kazandığımız Karagümrük maçı tekrar edilsin

Sarı Lacivertliler Karagümrük maçında yaşanan hakem tartışmaları üzerine çok sert bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol Takımımızın Süper Ligin 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta yaşanan bir pozisyona dair oluşan gündemi yakınen takip ediyoruz.

Karşılaşmada yaşanan kritik pozisyonlara dair spor kamuoyunun yorumlarına saygı duymakla birlikte Galatasaray Spor Kulübü'nün dün maçımıza dair aldığı pozisyonu 'gülümseyerek' izledik.

Sezonun ilk haftasından itibaren hemen hemen tüm kritik anlarda ve gri pozisyonların neredeyse tamamında aleyhimize kararlar verildiği kamuoyunun malumudur.
Bu durum dün akşam oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçımızın 33. dakikasında da değişmemiş, penaltı verilmesi gereken pozisyonumuz serbest vuruş şeklinde değerlendirilmiştir.

Takımımız adına verilmeyen net bir penaltı pozisyonu es geçilmişken, sadece rakibimizin haklı penaltı beklentisi üzerinden tüm maçın kamuoyu gündemine getirilmesi yıllardır süregelen algı çalışmasına yeni bir örnektir.

Bu yolla, Fenerbahçe kayrılıyor manipülasyonu yapılması, takımımıza haftalardır verilen aleni zararları manipüle etmek demektir.

Galatasaray Spor Kulübü'nün DNA'sından kaynaklanan bu gündemi kullanma refleksine, haftalardır Fenerbahçe aleyhine kendileri lehine atılan tüm adımları yok sayarak şark kurnazlığı ile algı yaratmasına izin vermeyeceğiz.

Türk futbol literatürüne bir daha silinmemek üzere girmiş yegane sözcük olan "Ofsaytımsı"nın adresi olan, sistemdeki elleri vasıtasıyla her konuyu "kullanışlı hale" getiren, elimizde kanıtlı belgeli olaylar var diyerek kanal kanal gezen ama sonunda ortaya hiçbir şey koyamayan, sosyal medya ve medyadaki manipülasyonlarıyla gündem belirlemeye çalışan kulübün ikiyüzlülüğü ortadadır.

Tüm bu gerçeklerden hareketle;

Dokuz '9' sezondur şampiyon olmamasına rağmen, geride kalan 9 sezonda 'şampiyon yapılacak' diye hakkında sayısız hurafe üretilmiş, yarıştan koparılmış, aleyhine kamuoyu oluşturulmuş, Fenerbahçe Futbol Takımı ve camiası olarak; bu sezonun ezberlediğiniz sezonlar gibi olmayacağını açıkça söylüyoruz.

Takımımızın oynadığı son maçtaki pozisyondan biri olan 52.dakikadaki penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz.

Sezon başından bu yana hemen hemen her hafta fahiş hatalara maruz kalan taraf olarak, rakiplerimiz de dâhil olmak üzere, tüm tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarının açıklanması konusunda yüreği yeten herkesi bu çağrıyı desteklemeye davet ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; rakibimiz Vavacars Fatih Karagümrük Takımı'nın da onay vermesi halinde dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

Bununla birlikte bazı verileri de kamuoyunun takdirine sunarız.

·Süper Lig yayıncı kuruluş beIN SPORTs'ta yer alan TRIO programının verilerine göre 13 hafta itibariyle Fenerbahçe'nin 5 (beş) aleyhine, Galatasaray'ın 1 (bir) lehine hakem kararı verilmiştir. (Penaltı, kırmızı kart ve gol kararları üzerinden hazırlanan verilerdir.)

Ayrıca ilk 13 haftalık lig yarışına ilişkin sarı kart kırmızı kart verileri de aşağıdaki şekildedir.

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